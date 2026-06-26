100'üncü Gazi Koşusu öncesi 'Yıldızlarla Kahvaltı' etkinliği yapıldı

TÜRK yarışçılığının derbisi 100'üncü Gazi Koşusu öncesi 'Yıldızlarla Kahvaltı' etkinliği düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2026 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 20'si erkek, 2'si dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak.

Yarış öncesi İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 'Yıldızlarla Kahvaltı' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yönetim Kurulu Üyeleri, Gazi Koşusu'nda yarışacak jokeyler ve at sahipleri katıldı. 100'üncü Gazi Koşusu için resmi deklareler açıklanırken, start numaraları kurası da çekildi. Joyful Forever adlı safkanın jokeyi Selim Kaya ile Massimo Supremo'nun jokeyi Erhan Aktuğ, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Tempolu bir yarışın olacağını dile getiren Joyful Forever isimli safkanın jokeyi Selim Kaya, "Seyir zevki çok güzel, tempolu, kora kor ve yarış gibi yarış bizi bekliyor" dedi.

'HAZIRLIK SÜRECİNDE FARKLI BİR METOT UYGULAMIYORUZ'

Hazırlık süreciyle alakalı yorumlarda bulunan Kaya, "Hazırlık sürecinde farklı bir metot uygulamıyoruz. Eğer metodu değiştirirsek o zaman farklı olabilir. Aynı metotta farklı sonuç beklenmez. Biz bu defa farklı sonuç bekliyoruz ya, o yüzden metodu da değiştirdik ve çok heyecanlıyım" diye konuştu.

'GAZİ KOŞU ATÇILARIN BAYRAMIDIR, EN ÖZEL GÜNÜDÜR'

Gazi Koşusu'nun kendileri için bayram niteliği taşıdığını dile getiren Selim Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Gazi Koşu atçıların bayramıdır, en özel günüdür. Çünkü bu yıl koşan at bir dahaki seneye koşamıyor. Bir at hayatı boyunca sadece üç yaşındayken koşma şansı bulabiliyor. 3 bin tane atın içinde 22 tanesi koşmaya hak kazanıyor. Burada elenerek geliyor. Bunların hepsi 3 bin tane atın içinde 22 tane en iyi attır. Hazırlık süreci, anne ve baba eşleşme yapmadan önce kağıt üzerinde yapılır. Ondan sonra o çiftleştirilir ve o gün atçı Gazi Koşusu'nun hayalini yapar. Herkes İngiliz atını çektiği zaman Gazi Koşu'nu kazanır mıyım umuduyla atını çiftleştiriyor ve büyütüyor. 12 ay ana karnındaki bir süreç var. Sonra iki yıl da padokta bir süreci var. İki yaşında sahaya geliyor. Böyle bir emek var. Üç yaşında bu yarışı koşabiliyor. Bir dahaki sefere koşamıyor. Bu seneki o şansı yakalayan kişi 3 bin tane atın içinde 22 tanesi o şansı yakalıyor. Yakalayan şanslıdır. Kazanan daha çok şanslıdır."

'BİZ ATA BAĞIMLIYIZ, AT YARIŞINA BAĞIMLIYIZ

At yarışının kendisini bağımlı hale getirdiğini belirten Selim Kaya, "O heyecan olmazsa zaten güzelliği olmaz. Biz bağımlıyız. Bizi bağımlı yapan şey nedir? Heyecandır. Heyecan bizi bağımlı hale getirir. Bazen insanlar var, kavgacı olur. O kavgada hep heyecanlanır ya, adrenalin yükselir. Hep kavga etmek ister. Hastalandı ve bağımlı oldu. At yarışı bizi bağımlı hale getirmiş. Biz ata bağımlıyız, at yarışına bağımlıyız" diyerek sözlerini noktaladı.

ERHAN AKTUĞ: GAZİ REKORU BU YIL KIRILABİLİR

Yarışın süratli başlayacağını ifade eden Massimo Supremo'nun jokeyi Erhan Aktuğ, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen, bu yıl 100'üncüsü olacak Gazi Koşusu'nda öncelikle bütün safkanlara başarılar. Kazasız belasız bir yarış olmasını diliyorum. Yarışın süratli başlayacağını düşünüyorum. Önde gidecek isimler fazla. Süratli bir yarış olacak. Belki Bold Pilot'ın 1996 yılından beri kırdığı Gazi rekoru bu yıl kırılır diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olur diye umut ediyorum. Çünkü artık bazı rekorların kırılması gerekiyor. Hak edenin kazandığı bir Gazi Koşusu olmasını diliyorum" dedi.

'TAM HAZIR BİR ŞEKİLDE KENDİMİ GAZİ KOŞUSU'NA HAZIRLIYORUM'

Hazırlıklarıyla alakalı yorumlarda bulunan Erhan Aktuğ, "Son iki gün yarışım yok zaten. Bugün ve yarın olmak üzere iki gün yarışım yok. Bol dinlenmeli, kendi mentalimi toparlayacak şekilde kendime zaman ayırıyorum. Yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Çok ağır şeyler yemiyorum. Tam hazır bir şekilde kendimi Gazi Koşusu'na hazırlıyorum" ifadelerinde bulundu.

'SEYİRCİ REKORU BEKLENTİMİZ VAR'

100'üncü Gazi Koşusu'nda seyirci rekorunun kırılabileceğini belirten Aktuğ, "100'üncü yıl olması sebebiyle atçılığımızın seyirci rekoru beklentisi var. Bir rekor beklentimiz var. Bizim bayramımız Gazi Koşusu. Atçılığımızın bayramı ve ne kadar kalabalık bizim için o kadar iyi. Tabii ki de tatlı bir heyecan oluyor. Ama yarış içerisinde çok heyecan yapan bir jokey değilim. Biraz daha sakin ve soğukkanlı kalabiliyorum bazı yerlerde. Sadece tatlı bir Gazi heyecanı var" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı