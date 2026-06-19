Haberler

Güreşte 10 yaşındaki minik kız tuttuğunu deviriyor

Güreşte 10 yaşındaki minik kız tuttuğunu deviriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde güreşe gönül veren 10 yaşındaki Gökçe Su Demir, branşında kız sporcu bulunmadığı için erkeklerle antrenman yapıyor. Minik sporcunun hedefi milli formayı giyip Yasemin Adar Yiğit gibi şampiyon olmak.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde güreşe gönül veren 10 yaşındaki Gökçe Su Demir, branşında kız sporcu bulunmadığı için erkeklerle antrenman yapıyor. Gösterdiği üstün performansla dikkat çeken minik sporcu, hedefinin milli formayı giymek ve Yasemin Adar Yiğit gibi dünya ve Avrupa şampiyonu olmak olduğunu söylüyor.

Gömeç Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde güreş sporuyla ilgilenen minik sporcu Gökçe Su Demir, branşında yaşıt kız sporcu bulunmaması nedeniyle antrenmanlarını erkek rakipleriyle sürdürüyor. Minderde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Gökçe Su, şimdiden adından söz ettirmeyi başarıyor. En büyük hayalinin Yasemin Adar Yiğit gibi dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanmak olduğunu belirten minik sporcu, antrenmanlardaki azmi ve ortaya koyduğu performansla hedeflerine ulaşabileceğinin sinyallerini veriyor.

Yeni başladığı halde idmanlardaki başarılarıyla öne çıkan Gökçe Su Demir, ata sporu olan güreşi çok sevdiğini belirterek, "İlk hedefim, Türkiye şampiyonu olmak. Ondan sonra da milli takıma girebilmek. Daha sonra da Yasemin abla gibi şampiyon olabilmek" dedi.

Antrenörü Gökçe Su'dan son derece umutlu

Antrenör Kemal Kurt; Gömeç Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreş takımı olarak geçtiğimiz hafta yapılan Balıkesir İl Şampiyonası'nda öğrencilerinin bu spora yeni başlamasına rağmen birçok madalya almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şu anda hedefimiz Ankara'da yapılacak olan Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılabilmektir. Bu amaçla çocuklarımızla birlikte haftanın beş günü, günde iki antrenmanla çalışmalarımızı yapıyoruz. Okulların tatile girmesiyle de aynı şekilde sürdüreceğiz. İnşallah güreş sporunda yeni şampiyonlar yetiştirmeye davam edeceğiz. Şu anda çocuklarımız Balıkesir şampiyonu, il ikinci ve üçüncüsü gibi derecelere sahip oldu. İnşallah Gökçe Su'da Ankara'da bizi temsil ederek, Türkiye şampiyonluğunu ilçemize getirecektir" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü

Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda büyük şok! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

6-0'lık galibiyete gölge düştü! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı
Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı

Sapıkların elinden böyle kurtardılar
TRT'de bir skandal daha! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar şoke oldu

Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar şoke oldu
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor

En yakınından paylaşım! Yeni sezonda forma giyeceği takım belli oldu
Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı

Ünlü şarkıcı hayranlarının konserlerdeki iğrenç alışkanlığını açıkladı
'Messi'nin Babası Öldü' iddiası kariyerini bitirdi! Ünlü sunucu özür dileyerek istifa etti

"Messi'nin Babası Öldü" iddiası ünlü sunucunun kariyerini bitirdi

Konya Belediyeciliği diye bir gerçek var! Başkan Uğur İbrahim Altay “Boom”u anlattı

Konya Büyükşehir'den tüm Türkiye'ye örnek olacak proje