Antrenör babasının desteğiyle başladığı eskrimde milli takımı hedefliyor

Elazığ'da antrenör babasının yönlendirmesiyle eskrime başlayan 10 yaşındaki Elif Reyyan Kaya, milli takımda yer alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Elif Reyyan, yaklaşık 1,5 yıl önce başladığı eskrimde, il ve bölge müsabakalarında dereceler elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonunca 19-21 Aralık 2025'te düzenlenen 10 Yaş Altı Eskrim Türkiye Kupası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Elif Reyyan, bu yıl 7-8 Şubat'ta Kocaeli'de organize edilen 10 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda da ikinci oldu.

Elif Reyyan Kaya, AA muhabirine, eskrimde iyi bir yere geleceğine inandığını söyledi.

Elif Reyyan, "İlk turnuvamda derece aldım. Şu ana kadar il ve bölge müsabakalarında derecelerim var. Çok büyük hayallerim var. Hayallerimi gerçekleştirmek için çok çalışıyorum." dedi.

Turnuvalara katıldıkça motivasyonunun arttığını anlatan Elif Reyyan, "Derslerimi aksatmadan antrenmanlara geliyorum. En büyük hayalim milli takıma girmek ve ileride olimpiyatlara katılmak. Yaşım küçük olduğu için zamanım var ama bu zamanı çok iyi değerlendireceğim. Babamın desteğiyle yarışları kazanıyorum. Aldığım derecelerle babamı gururlandırıyorum. Babam mutlu oluyor. Eskrim sporunda en iyisi olmak istiyorum. Onun için her gün çalışıyorum." diye konuştu.

"En büyük hayalim kızımın olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmesi"

Antrenör baba Erhan Kaya, en büyük hayalinin kızının olimpiyatlara katılması olduğunu dile getirdi.

Kızının başlangıçta tereddüt yaşadığını ancak zamanla spora daha fazla bağlandığını aktaran Kaya, "Katıldığımız turnuvalarda dereceler elde etmeye başladık. Hedefimiz milli takım. Uzun ve sabır gerektiren bir süreç var. En büyük hayalim kızımın olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmesi ve bayrağımızı göndere çektirmesi." ifadelerini kullandı.

Kaya, kızıyla hedeflerine ulaşmak için yoğun çaba harcadıklarını sözlerine ekledi.