10 Yaşındaki Badmintoncu Muhammed Emin Gözkaman, Türk Bayrağını Dalgalandırmayı Hedefliyor

Badmintonda ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler elde eden 10 yaşındaki Muhammed Emin Gözkaman, kürsünün zirvesine çıkarak Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında Gençlik ve Spor Bakanlığınca açılan spor okulunda badmintona başlayan Gözkaman, burada Milli Takım Antrenörü ve Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Mert Tunço ile tanıştı.

Kısa sürede yeteneğiyle öne çıkan Gözkaman, yurt içi ve yurt dışında katıldığı şampiyonalarda önemli dereceler kazandı. Mayıs ayında Bursa'da düzenlenen 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda çift erkekler kategorisinde bronz madalya elde etti.

Gözkaman, Bulgaristan'da düzenlenen U11 ve U13 Uluslararası Badminton Turnuvası'nda ise U11 tek erkeklerde ve U13 çift erkeklerde gümüş madalya kazandı.

Antrenmanlarını aksatmadan sürdüren genç sporcu, uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek yeni başarılar elde etmek istiyor.

"Kürsüye çıkmak çok güzel bir duygu"

Gözkaman, uluslararası turnuvalarda Türk bayrağının dalgalandığını görmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Badmintonda kendini rahat ve huzurlu hissettiğini anlatan Gözkaman, "Kürsüye çıkmak çok güzel bir duyguydu. Tek erkeklerde ikinci olmuştum yurt dışında. Türk bayrağının dalgalandığını görmek çok güzel bir duyguydu. İnşallah, yeniden dereceler elde ederek bayrağımızı görmek nasip olur." diye konuştu.

Antrenör Mert Tunço da öğrencisinin Gençlik ve Sor Bakanlığınca açılan spor okullarından keşfedilen önemli yeteneklerden biri olduğunu söyledi.

Sporcusunun başarılarının kendilerini gururlandırdığını aktaran Tunço, "Muhammed ile birlikte çalışmak son derece keyifli. Kendisi spor okulunda kazandığımız önemli öğrencilerimizden biri. Onun elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Kendisiyle birlikte hedefimiz, teklerde ve çiftlerde ülkemize altın madalyalar kazandırmak." diye konuştu.

Tunço, haftada 6 gün antrenman yaptıklarını ve öğrencisinin antrenman kaçırmayan disiplinli bir sporcu olduğunu belirtti.