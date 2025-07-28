10 numarayı Orkun'a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi

10 numarayı Orkun'a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
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Beşiktaş'ın geçtiğimiz yıl 6 milyon euro karşılığında transfer ettiği Keny Arroyo, 10 numaralı formasının Orkun Kökçü'ye verilmesi sonrası sosyal medya hesaplarından Beşiktaş ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi. 19 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, yeni bir paylaşımla 'Belki yarın hayatımız değişir, kim bilir...' ifadelerini kullanarak taraftarları merakta bıraktı.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen ve 6 milyon euroya yakın bonservis bedeli ödenen 19 yaşındaki Keny Arroyo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

10 NUMARAYI KAPTIRINCA OLANLAR OLDU

Beşiktaş forması ile geride kalan sezonun ikinci yarısında yalnızca 12 kez maça çıkan Arroyo, sosyal medya hesaplarından Beşiktaş ile ilgili olan tüm paylaşımlarını sildi. Orkun Kökçü'nün Benfica'dan transfer edilmesi ile birlikte Keny Arroyo 10 numaralı formasını Orkun Kökçü'ye vermişti. Kulüpten kendisinin 11 numaralı formayı giyeceği açıklanmıştı.

BOMBA PAYLAŞIM

Beşiktaş ile ilgili paylaşımlarını silen Keny Arroyo yeni bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: "Belki yarın hayatımız değişir, kim bilir..." sözlerini kullanan Arroyo taraftarda merak uyandırdı.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErsin Aktaş:

Orkun 10 numarayı taşıyacak futbolcumu acaba ??

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