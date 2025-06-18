10 milyon dolarlık dev gelir! Galatasaray forma göğüs sponsorunu açıkladı

10 milyon dolarlık dev gelir! Galatasaray forma göğüs sponsorunu açıkladı
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Galatasaray, erkek futbol takımı göğüs kısmında 10 milyon dolar+KDV bedelli yeni sponsorluk anlaşması imzalandığını KAP'a bildirdi.

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olarak 5. yıldızı takma başarısı gösteren Galatasaray, forma göğüs sponsorunu ve gelirini açıkladı.

10 MİLYON DOLAR GELİR

Sarı-kırmızılılar, erkek futbol takımı göğüs kısmında 10 milyon dolar + KDV bedelli yeni sponsorluk anlaşması imzalandığını KAP'a bildirdi.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Pasifik Holding, Futbol A Takımımızın forma göğüs sponsoru oldu. Türk sporunun öncüsü Galatasaray; gayrimenkulden enerjiye, lojistikten teknolojiye birçok alanda yaptığı vizyoner yatırımlar ile ülkemizin önde gelen holdinglerinden Pasifik Holding ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza atıyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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