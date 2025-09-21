10 kişili Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye çelme

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

ASENSIO İLK GOLÜNÜ ATTI

3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında penaltı noktasının gerisindeki Asensio'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Gianniotis'in ellerinin arasından ağlarla buluştu. Asensio, Fenerbahçe'deki ilk golünü kaydetti.

KASIMPAŞA 10 KİŞİ KALDI

45. dakikada Kasımpaşa oyuncusu Cafu, Skriniar ile orta sahada girdiği mücadelede yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, sarı kartı iptal ederek kırmızı kart ile Cafu'yu oyundan ihraç etti.

MAÇA BERABERLİK GELDİ

Karşılaşmanın 64. dakikasında maça denge geldi. Haris Hajradinovic, Mortadha Ben Ouanes'in pasında gelişine şutunu çekti ve golü attı. Skor 1-1 oldu.

FENERBAHÇE PUAN KAYBETTİ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maç bu skorla sona erdi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 12'ye yükseltti. Kasımpaşa ise puanını 5 yaptı.