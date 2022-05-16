Yeni sezonda formasını giyeceği Galatasaray'a gol attı, sevinmedi! Tribünde kıyamet koptu - Haberler

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Yeni sezonda formasını giyeceği Galatasaray'a gol attı, sevinmedi! Tribünde kıyamet koptu

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Galatasaray'ın Adana Demirspor'u konuk ettiği maçta sarı-kırmızılıların filelerini havalandıran Yunus Akgün, gol sevinci yaşamadı. Mavi Şimşekler'e Galatasaray'dan kiralanan genç futbolcuyu tribünler ayakta alkışladı. 21 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Galatasaray'a geri dönecek.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelede ilk golü atan Yunus Akgün, sevinç yaşamayarak sarı-kırmızılı taraftarları mest etti.

Yeni sezonda formasını giyeceği Galatasaray'a gol attı, sevinmedi! Tribünde kıyamet koptu

GALATASARAY'I YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, 9. dakikada sarı-kırmızılıların filelerini havalandırdı. Genç futbolcu attığı gol sonrası sevinç yaşamazken tribünlerde alkış tufanı koptu. Yunus Akgün, sezonun ilk yarısında Adana'daki maçta da Galatasaray'a 2 gol atmıştı.

Yeni sezonda formasını giyeceği Galatasaray'a gol attı, sevinmedi! Tribünde kıyamet koptu

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Adana Demirspor, Yunus Akgün, Galatasaray, Spor, Haberler

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