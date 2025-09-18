10. dakikada penaltı kaçıran Monaco, maçın geri kalanında hezimeti yaşadı

Uefa Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Club Brugge ile Monaco karşı karşıya geldi. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan maçı Club Brugge, 4-1'lİk skorla kazandı.

MONACO PENALTIYI KAÇIRDIĞINA PİŞMAN

Karşılaşmanın henüz başında Monaco penaltı kazandı. Maçın 10. dakikasında topun başına geçen Maghnes Akliouche, kaleci Mignolet'i geçemedi. Oyuna denge getiren Club Brugge, 32. dakikada Nicolo Tresoldi, 39. dakikada Raphael Onyedika, 42. dakikada Hans Vanaken'in golleriyle devreyi 3-0 önde kapadı.

İkinci yarının 75. dakikasında Mamadou Diakhon ile bir gol daha bulan ev sahibi ekibi farkı dörde çıkardı. Karşılaşmada son sözü Monaco söyledi. İlk kez Monaco forması giyen Ansu Fati, 90+2'de attığı golle maçın skorunu belirledi.

3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Galatasaray'ın da rakiplerinden biri olan Monaco, ilk maçında puanla tanışamadı. Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer maçta Atalanta deplasmanına gidecek. Monaco ise sahasında Manchester City'i ağırlayacak.