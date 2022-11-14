1 saniye sonra yaşananlar herkese gözünü kapattırdı! Dünya Kupası öncesi büyük yıkım

İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'nın kalecisi Bartlomiej Dragowski, takımının Hellas Verona ile oynadığı maçta korkunç bir sakatlık yaşadı. Dünya Kupası öncesi Polonya Milli Takımı'nın üç kalecisinden biri olan Dragowski, girdiği ikili mücadelede ayak bileğini kırdı. O anlar tribündeki ve ekran başındaki futbolseverlere büyük korku yaşatırken, 25 yaşındaki eldivenin yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sezonu kapadığı belirtildi.