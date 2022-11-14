1 saniye sonra yaşananlar herkese gözünü kapattırdı! Dünya Kupası öncesi büyük yıkım
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İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'nın kalecisi Bartlomiej Dragowski, takımının Hellas Verona ile oynadığı maçta korkunç bir sakatlık yaşadı. Dünya Kupası öncesi Polonya Milli Takımı'nın üç kalecisinden biri olan Dragowski, girdiği ikili mücadelede ayak bileğini kırdı. O anlar tribündeki ve ekran başındaki futbolseverlere büyük korku yaşatırken, 25 yaşındaki eldivenin yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sezonu kapadığı belirtildi.
Spezia, İtalya Serie A'nın 15. haftasında deplasmanda Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya konuk ekibin kalecisinin yaşadığı sakatlık damga vurdu.
İKİLİ MÜCADELEDE BİLEĞİ KIRILDI
Dünya Kupası arası öncesi son maçına çıkan Spezia'da kaleci Bartlomiej Dragowski, Kevin Lasagna ile girdiği ikili mücadelede sağ ayak bileğini kırdı. Acılar içinde yerde kalan kaleci hemen oyun alanının dışına alındı.
DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTEREMEYECEK
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda Polonya Milli Takımı'nın üç kalecisinden biri olan Bartlomiej Dragowski'nin sezonu kapadığı belirtildi. 25 yaşındaki eldivenin Dünya Kupası'na 1 hafta kala yaşadığı bu sakatlık tribündeki ve ekranları başındaki futbolseverleri oldukça üzdü.