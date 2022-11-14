Üye Girişi
Haberi Paylaş

1 saniye sonra yaşananlar herkese gözünü kapattırdı! Dünya Kupası öncesi büyük yıkım

Spor Haberleri

İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'nın kalecisi Bartlomiej Dragowski, takımının Hellas Verona ile oynadığı maçta korkunç bir sakatlık yaşadı. Dünya Kupası öncesi Polonya Milli Takımı'nın üç kalecisinden biri olan Dragowski, girdiği ikili mücadelede ayak bileğini kırdı. O anlar tribündeki ve ekran başındaki futbolseverlere büyük korku yaşatırken, 25 yaşındaki eldivenin yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sezonu kapadığı belirtildi.

Spezia, İtalya Serie A'nın 15. haftasında deplasmanda Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya konuk ekibin kalecisinin yaşadığı sakatlık damga vurdu.

İKİLİ MÜCADELEDE BİLEĞİ KIRILDI

Dünya Kupası arası öncesi son maçına çıkan Spezia'da kaleci Bartlomiej Dragowski, Kevin Lasagna ile girdiği ikili mücadelede sağ ayak bileğini kırdı. Acılar içinde yerde kalan kaleci hemen oyun alanının dışına alındı.

1 saniye sonra yaşananlar herkese gözünü kapattırdı! Dünya Kupası öncesi büyük yıkım

1 saniye sonra yaşananlar herkese gözünü kapattırdı! Dünya Kupası öncesi büyük yıkım

1 saniye sonra yaşananlar herkese gözünü kapattırdı! Dünya Kupası öncesi büyük yıkım

1 saniye sonra yaşananlar herkese gözünü kapattırdı! Dünya Kupası öncesi büyük yıkım

DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTEREMEYECEK

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda Polonya Milli Takımı'nın üç kalecisinden biri olan Bartlomiej Dragowski'nin sezonu kapadığı belirtildi. 25 yaşındaki eldivenin Dünya Kupası'na 1 hafta kala yaşadığı bu sakatlık tribündeki ve ekranları başındaki futbolseverleri oldukça üzdü.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

İtalya Serie A Polonya Katar Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title