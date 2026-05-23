Esenler Erokspor Çorum FK maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu
TFF, Esenler Erokspor ile Çorum FK arasındaki Trendyol 1. Lig play-off finalini Mehmet Türkmen'in yöneteceğini duyurdu. Maç yarın Konya'da oynanacak.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak. - İSTANBUL
