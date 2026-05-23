Esenler Erokspor Çorum FK maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Esenler Erokspor ile Çorum FK arasında oynanacak olan Trendyol 1. Lig play-off final müsabakasını Mehmet Türkmen'in yöneteceğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig play-off finalinin hakemleri belli oldu.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak. - İSTANBUL

