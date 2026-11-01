1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK, Eminevim Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı

1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK, Eminevim Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile Eminevim Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Ümraniyespor 6. dakikada Berat Yılmaz'la öne geçti, Bodrum FK 28. dakikada Aboubakar'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı; Berat Yılmaz 88. dakikada kırmızı kart gördü.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Burak Kamalak, Sezgin Çınar, Sabri Öğe
Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Furkan Apaydın (Dk. 69 Emre Kaplan), Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Moreira, Mustafa Erdilman (Dk. 60 Loshaj), Yusuf Sertkaya (Dk. 85 Adem Metin Türk), Ege Bilsel (Dk. 70 Berkay Aslan), Aboubakar, Providence (Dk. 85 Ege Arslan)
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Mustafa Arda Kartal, Oğuz Yıldırım, Yunus Emre Gedik (Dk. 80 Ali Yaşar), Serkan Göksu (Dk. 62 Melih Bostan, Dk. 90+2 Atalay Babacan), Djokanovic, Blanco (Dk. 62 Tunahan Taşçı), Berat Yılmaz, Hostikka (Dk. 62 Kosoko), Soukou
Goller: Dk. 6 Berat Yılmaz (Ümraniyespor), Dk. 28 Aboubakar (Penaltıdan) (Bodrum FK)
Sarı kart: Dk. 83 Loshaj, Dk. 90+3 Ajeti (Bodrum FK)
Kırmızı kart: Dk. 88 Berat Yılmaz (Ümraniyespor)
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasındaki Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor maçı 1-1 berabere sona erdi.