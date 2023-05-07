1. Lig'de aynı anda 7 maç oynandı, futbol şöleni yaşandı! Rizespor'dan Süper Lig için dev adım
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Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında aynı anda 7 karşılaşma oynandı. 34'üncü maçında puanını 66'ya yükselten ikinci sıradaki Rizespor, en yakın takipçisi Sakaryaspor'un 4 puan önünde haftayı kapattı. Rizespor kalan 2 haftada 2 puan alabilirse şampiyonluğunu ilan edecek.
Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında 16.00 seansında tam 7 maç oynandı. Süper Lig'e yükselme ve düşme hattındaki maçlar kıran kırana geçti.
Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Çaykur Rizespor, Tuzlaspor'u ağırladı. Maçı 4-2 kazanan Rizespor, ligin bitimine 2 hafta kala büyük bir avantaj yakaladı. Puanını 66'ya yükselten Rizespor, gelecek hafta Göztepe ile oynayacak. Karadeniz ekibi bu maçta lige çıkmayı garantileyebilir. Rizespor kalan 2 haftada 2 puan alabilirse şampiyonluğunu ilan edecek.
Sakaryaspor, Pendikspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla puanını 62'ye yükselten Sakaryaspor ligde 3. sıraya yükseldi. Pendikspor 61 puanla 4'üncü sırada kaldı.
Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği deplasmanda Erzurum FK'yı 1-0 mağlup etti. 14. sıradaki Gençlerbirliği puanını 34 yaptı, 16. sıradaki Erzurumspor 33 puanda kaldı.
Ligin 6. sırasında yer alan ve play-off iddiası devam eden Bodrumspor, Altınordu'yu 1-0 yendi. 3 maçtır kazanamayan Altınordu 34 puanla 15. sırada yer aldı.
İşte skorlar ve puan durumu
- Sakaryaspor 3-2 Pendikspor
- Manisa FK 1-1 Göztepe
- Bandırmaspor 2-1 Boluspor
- Ç.Rizespor 4-2 Tuzlaspor
- Erzurumspor 0-1 Gençlerbirliği
- Bodrumspor 1-0 Altınordu
- Altay 3-0 Denizlispor
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023