1 kuruş bile kazanamayacaklar! Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor
Beşiktaş'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Valentin Rosier, La Liga'nın yeni takımı Leganes'e transfer oluyor. Sağlık kontrolleri için İspanya'ya giden Fransız sağ bek, kısa süre içerisinde imzayı atacak. Rosier bonservisiyle birlikte takımdan ayrılırken, siyah-beyazlılar bu transferden herhangi bir gelir elde etmeyecek. 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta, geçtiğimiz sezonu Fransa'nın Nice takımda kiralık olarak geçiren Valentin Rosier, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
YENİ DURAĞI İSPANYA
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Rosier, siyah-beyazlı takıma veda etti. Haberde; Rosier'in bu sabah sağlık kontrolleri için İspanya'ya gittiği ve LaLiga'nın yeni ekibi Leganes kulübüne imza atacağı ifade edildi.
BEDAVAYA GİTTİ
Öte yandan Beşiktaş'ın Rosier'i bonservisiyle birlikte takımdan gönderdiği kaydedilirken, siyah-beyazlı ekibin bu transferden bonservis geliri elde edemeyeceği aktarıldı.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
Beşiktaş kariyerinde 126 resmi maça çıkan Valentin Rosier, bu karşılaşmalarda 6 gol, 18 asistlik skor katkısı sağladı. 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak gittiği Nice formasıyla yalnızca 3 maça çıkabilmişti. Fransız sağ bekin Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunuyordu.