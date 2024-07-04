1 kuruş bile kazanamayacaklar! Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta, geçtiğimiz sezonu Fransa'nın Nice takımda kiralık olarak geçiren Valentin Rosier, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

YENİ DURAĞI İSPANYA

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Rosier, siyah-beyazlı takıma veda etti. Haberde; Rosier'in bu sabah sağlık kontrolleri için İspanya'ya gittiği ve LaLiga'nın yeni ekibi Leganes kulübüne imza atacağı ifade edildi.

BEDAVAYA GİTTİ

Öte yandan Beşiktaş'ın Rosier'i bonservisiyle birlikte takımdan gönderdiği kaydedilirken, siyah-beyazlı ekibin bu transferden bonservis geliri elde edemeyeceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş kariyerinde 126 resmi maça çıkan Valentin Rosier, bu karşılaşmalarda 6 gol, 18 asistlik skor katkısı sağladı. 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak gittiği Nice formasıyla yalnızca 3 maça çıkabilmişti. Fransız sağ bekin Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunuyordu.