Mardin 1969 Spor'dan Tarihi Dönüş: 18 Yıl Sonra 1'inci Lig'de

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup Play-Off finalinde Muş Spor'u 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra 1'inci Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor kafilesi, Mardin'de büyük bir coşkuyla karşılandı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup Play-Off final karşılaşması, Diyarbakır Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmada Mardin 1969 Spor, Muş Spor'u 2-1 yenerek 18 yıl sonra 1'inci Lig'e yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluk kupasını alan Mardin 1969 Spor kafilesi, kente döndü. Kentin girişinde yüzlerce araç konvoyuyla karşılanan Mardin Spor kafilesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na geçti. Sık sık futbolcuların bulunduğu otobüsün önünü kesen taraftarlar, halay çekti, meşale yaktı ve havai fişek gösterileriyle kutlama yaptı. Taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle otobüs, kutlamaların sürdüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na 1 saatte gelebildi. Kutlamalara Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ve beraberindeki protokol üyeleri de katıldı. Takımı tebrik eden Vali Akkoyun, elde edilen başarının yalnızca bir spor başarısı olmadığını, aynı zamanda Mardin'in birlik ve beraberliğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Kentin farklı noktalarında taraftarların kutlamaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı