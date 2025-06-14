Marcao'nun eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Marcao'nun eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
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Marcao'nun eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
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Galatasaray'ın eski oyuncusu Marcao, kanser tedavisi gören eşi Pan Teixeira için duygusal bir destek videosu paylaştı. Brezilyalı defans oyuncusu, eşinin saçlarını keserek bu zorlu süreçte yanında olduğunu gösterdi. Marcao'nun bu paylaşımı, Galatasaray taraftarlarından büyük destek aldı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı defans oyuncusu Marcao kanser tedavisi gören eşi Pan Teixeira'nın saçlarını keserek destek videosu paylaştı.

EŞİNİN SAÇLARINI KAZIDI, BEĞENİ YAĞDI

Brezilyalı stoper, eşinin saçlarını kestiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Marcao'nun paylaşımının ardından Galatasaraylı taraftarlardan destek mesajları yağdı.

Marcao'nun eşinin paylaşımı;

Marcao'nun eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Kaynak: Haberler.Com / Alper Kızıltepe - Spor
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