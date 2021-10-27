Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 2 Çankaya FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında RH Bandırmaspor evinde Çankaya FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.
ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında RH Bandırmaspor evinde Çankaya FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
58. dakikada soldan Burak ortaladı. Manaj'ın dokunuşu ile top auta çıktı.
74. dakikada Serhan'ın ortasında Salim'in kafa vuruşu auta çıktı.
82. dakikada Kerim'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
84. dakikada topla buluşan Manaj'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: İlker Yasin Avcı xxx, Barış Çardaklı xxx, Samet Özkul xxx
RH Bandırmaspor: Veysel Sapan xxx, Alpay Koldaş xx, Arb Manaj xx, Kerim Avcı xxx (Hüseyin Eşkol dk. 88 ?), Mehmet Özcan xx (Chukwuma Akabueze dk. 79 ?), Abdullah Balıkçı xx (Aondona Jacob Adeede dk. 69 xx), Bilal Ceylan xx (Berke Görgün dk. 88 ?), Levent Ayçiçek x (Matej Pucko dk. 46 xx), Burak Süleyman xx, Gökay Güney xx, Süleyman Luş xx
Yedekler: Hüseyin Koç, Lokman Gör, Philippe Paulin Keny, Doğan Can Davas, Aygün Özışıkyıldız
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Çankaya FK : Hüseyin Genç xxx, Rahmi Muhammet Akyazı xx, Salim Uzun xx, Haydar Deniz xx, Ahmet Yavilioğlu xx (Emir Kaan Erik dk. 61 x), Batuhan Arda Özdemir xx, Hacı Mustafa Karabulut xxx (Berke Avcı dk. 61 x)(Mücahit Eraydın dk. 86 ?), Serhan Üresin xx, Volkan Kesim xx, Adnan Emir Koldere xx, Berkay Anıl Demir xx
Yedekler: Melik Ejder Yücel, Kadir Enes Kıra, Hüseyin İriç, Salih Seyis
Teknik Direktör: Avni Okumuş
Goller: Kerim Avcı (dk. 82), Arb Manaj (dk. 84)
Sarı kartlar: Ahmet Yavilioğlu (Çankaya FK) - BALIKESİR