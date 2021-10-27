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Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 2 Çankaya FK: 0

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Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 2 Çankaya FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında RH Bandırmaspor evinde Çankaya FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında RH Bandırmaspor evinde Çankaya FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

58. dakikada soldan Burak ortaladı. Manaj'ın dokunuşu ile top auta çıktı.

74. dakikada Serhan'ın ortasında Salim'in kafa vuruşu auta çıktı.

82. dakikada Kerim'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

84. dakikada topla buluşan Manaj'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: İlker Yasin Avcı xxx, Barış Çardaklı xxx, Samet Özkul xxx

RH Bandırmaspor: Veysel Sapan xxx, Alpay Koldaş xx, Arb Manaj xx, Kerim Avcı xxx (Hüseyin Eşkol dk. 88 ?), Mehmet Özcan xx (Chukwuma Akabueze dk. 79 ?), Abdullah Balıkçı xx (Aondona Jacob Adeede dk. 69 xx), Bilal Ceylan xx (Berke Görgün dk. 88 ?), Levent Ayçiçek x (Matej Pucko dk. 46 xx), Burak Süleyman xx, Gökay Güney xx, Süleyman Luş xx

Yedekler: Hüseyin Koç, Lokman Gör, Philippe Paulin Keny, Doğan Can Davas, Aygün Özışıkyıldız

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Çankaya FK : Hüseyin Genç xxx, Rahmi Muhammet Akyazı xx, Salim Uzun xx, Haydar Deniz xx, Ahmet Yavilioğlu xx (Emir Kaan Erik dk. 61 x), Batuhan Arda Özdemir xx, Hacı Mustafa Karabulut xxx (Berke Avcı dk. 61 x)(Mücahit Eraydın dk. 86 ?), Serhan Üresin xx, Volkan Kesim xx, Adnan Emir Koldere xx, Berkay Anıl Demir xx

Yedekler: Melik Ejder Yücel, Kadir Enes Kıra, Hüseyin İriç, Salih Seyis

Teknik Direktör: Avni Okumuş

Goller: Kerim Avcı (dk. 82), Arb Manaj (dk. 84)

Sarı kartlar: Ahmet Yavilioğlu (Çankaya FK) - BALIKESİR

Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 2 Çankaya FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 2 Çankaya FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 2 Çankaya FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 2 Çankaya FK: 0

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