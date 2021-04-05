Spor yorumcusu Çakar'dan gündemi sallayacak iddia: Federasyon, Fenerbahçe'nin başvurusunu onaylamış!
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Spor yorumcusu Çakar'dan gündemi sallayacak iddia: Federasyon, Fenerbahçe'nin başvurusunu onaylamış!

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Spor yorumculuğu yapan eski FIFA kokartlı hakem Ahmet Çakar, spor gündeminde bomba etkisi yaratacak dev bir iddiada bulundu ve son günlerde ana gündem maddesi 1959 öncesi şampiyonlukları konusunda alınan kararı açıkladı. Çakar, "Bu arada Federasyon kararını vermiş, Fenerbahçe' 1959 öncesi şampiyonlukları hayırlı olsun" diye konuştu.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi kazandığı şampiyonlukların onaylandığını söyledi. Beyaz TV'de yorumculuk yapan eski FIFA kokartlı hakem, daha öncesinde, "İçlerinden haber uçuran önemli kuşlarım var, beni yanıltmazlar" demişti. Çakar, "Şampiyonluklarla ilgili bir önerim var. UEFA veya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmuş takımda yıldızın yanına bir simge olmalı. Fenerbahçe 5 yıldız takabilir. Galatasaray'ın 4 yıldızının üzerine, çok daha etkili, vurucu, farklı renkte bir simge, Avrupa şampiyonluğunu simgeleyecek bir simge olmalı." şeklinde konuştu.

"AVRUPA KUPASI YILDIZIN ÜSTÜNE GELSİN"

Çakar sözlerini şöyle sürdürdü: Yıldızların üzerine bir şey koyacaksın. Bana göre bir Avrupa şampiyonluğu, 20 tane Türkiye şampiyonluğu eder. Bu arada Federasyon kararını vermiş Fenerbahçe'ye 1959 öncesi şampiyonlukları hayırlı olsun. TFF Başkanı Nihat Özdemir de çok kısa süre içerisinde başvurular hakkında aldıkları kararı açıklayacaklarını bildirmişti.

Spor yorumcusu Çakar'dan gündemi sallayacak iddia: Federasyon, Fenerbahçe'nin başvurusunu onaylamış!
Spor yorumcusu Çakar'dan gündemi sallayacak iddia: Federasyon, Fenerbahçe'nin başvurusunu onaylamış!
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