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Kerem olayından sonra kaptanlık verildi! Marcao, yine arkadaşının üzerine yürüdü

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Kerem olayından sonra kaptanlık verildi! Marcao, yine arkadaşının üzerine yürüdü

Galatasaray'ın dün İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldığı maçta bir Marcao krizinden daha dönüldü. Kaptanlık bandını takan Marcao, yenilen gol sonrası Alpaslan'ın yanına gidip uyardı. İkilinin tartışmaya başlamasıyla tribündeki Fatih Terim sahaya müdahale etti. Oyuncular da teknik ekip de endişe duydu. Sosyal medyada Marcao'ya kaptanlık bandı verilmesi tartışma yarattı.

Sarı-Kırmızılılar'da bir kez daha Marcao endişesi yaşandı. İstanbulspor'la 3-3 biten hazırlık maçında sinirler bir hayli gergindi. Ryan Babel, rakip futbolcunun boğazına yapıştı, saha karıştı. Bu olaydan daha çok dikkat çeken ise Marcao ve Alpaslan arasında yaşananlar oldu. Kaptanlık bandını takan Marcao, yenilen gol sonrası Alpaslan'ı uyardı.

Yine arkadaşının üstüne yürüdü! Kerem olayından sonra kaptanlık verilen Marcao'ya tepkiler çığ gibi

TERİM MÜDAHALE ETTİ

İkili arasında uzayan diyalog Fatih Terim'i çıldırttı. Terim, tribünden sahaya seslendi. Kriz büyümeden önlendi. Sosyal medyada Marcao'nun kaptan olması çok tartışıldı. Bu kararın hata olduğu yönünde yapılan yorumların sayısı bir hayli fazla. Sosyal medyada Marcao'ya kaptanlık verilmesi tepki çekti.

İşte o yorumlar:

Yine arkadaşının üstüne yürüdü! Kerem olayından sonra kaptanlık verilen Marcao'ya tepkiler çığ gibi

Yine arkadaşının üstüne yürüdü! Kerem olayından sonra kaptanlık verilen Marcao'ya tepkiler çığ gibi

Yine arkadaşının üstüne yürüdü! Kerem olayından sonra kaptanlık verilen Marcao'ya tepkiler çığ gibi

Yine arkadaşının üstüne yürüdü! Kerem olayından sonra kaptanlık verilen Marcao'ya tepkiler çığ gibi

Yine arkadaşının üstüne yürüdü! Kerem olayından sonra kaptanlık verilen Marcao'ya tepkiler çığ gibi

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