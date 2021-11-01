Yetersiz diye gönderilen Allahyar, gol makinesine dönüştü! Satın alma ücreti çok gülünç

Fenerbahçe'den Ukrayna takımı Zorya'ya kiralanan Allahyar Sayyadmanesh, yeni takımıyla gollerine devam ediyor. Zorya ile 12 maça çıkan Allahyar, 6 gol 2 asistlik performansıyla göz doldurdu. 20 yaşındaki genç futbolcu, 6-1 kazanılan Metalist Kharkiv maçında 2 gole imza attı.

20 YAŞINDA VE 3,5 MİLYON EURO

Zorya, 3,5 milyon euroyu Fenerbahçe'ye yatırırsa Allahyar'ı bonservisiyle alacak. Golcü sıkıntısı çeken Fenerbahçe'nin böyle düşük bir ücrete Allahyar'ı gönderecek olması taraftarı bir hayli kızdıracak.

BİLE BİLE LADES

Allahyar, 17 yaşındayken Guardian tarafından 'Gelecek vadeden 60 futbolcu' listesinde yer bulmuştu. Fenerbahçe, 750 bin dolar ödeyerek aldığı İranlı futbolcuya neredeyse hiç şans vermedi. Kiralık gönderildiği İstanbulspor'da kadroya bile alınmadı.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet