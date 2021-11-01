Yetersiz diye gönderilen Allahyar, gol makinesine dönüştü! Satın alma ücreti çok gülünç - Haberler Spor
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Yetersiz diye gönderilen Allahyar, gol makinesine dönüştü! Satın alma ücreti çok gülünç

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'den Zorya'ya kiralanan Allahyar, Ukrayna'da fırtınalar estiriyor. İranlı forvet, 6-1 kazanılan Metalist maçında 2 gol attı. Ligdeki 6. golünü atan 20 yaşındaki Allahyar, 3,5 milyon euroya Zorya'nın futbolcusu olacak.

Fenerbahçe'den Ukrayna takımı Zorya'ya kiralanan Allahyar Sayyadmanesh, yeni takımıyla gollerine devam ediyor. Zorya ile 12 maça çıkan Allahyar, 6 gol 2 asistlik performansıyla göz doldurdu. 20 yaşındaki genç futbolcu, 6-1 kazanılan Metalist Kharkiv maçında 2 gole imza attı.

Yetersiz diye gönderilen Allahyar, gol makinesine dönüştü! Satın alma ücreti çok gülünç

20 YAŞINDA VE 3,5 MİLYON EURO

Zorya, 3,5 milyon euroyu Fenerbahçe'ye yatırırsa Allahyar'ı bonservisiyle alacak. Golcü sıkıntısı çeken Fenerbahçe'nin böyle düşük bir ücrete Allahyar'ı gönderecek olması taraftarı bir hayli kızdıracak.

BİLE BİLE LADES

Allahyar, 17 yaşındayken Guardian tarafından 'Gelecek vadeden 60 futbolcu' listesinde yer bulmuştu. Fenerbahçe, 750 bin dolar ödeyerek aldığı İranlı futbolcuya neredeyse hiç şans vermedi. Kiralık gönderildiği İstanbulspor'da kadroya bile alınmadı.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Yorumlar (2)
Çınar Saraç:Fenerbahçe de sadece 1 maç ilk 11 görmüş ve hiç şana verilmemiş bir futbolcu , ne bekliyorsunuz Türk futbolundan , dibe vurdu Türk futbolu ve nedenleri ortada
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Hasann hasann:Bizden giden kendine geliyor, içimizde c.nüb var
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