Spor Yeni Malatyaspor'dan Mesut Özil'e destek

Yeni Malatyaspor - Gazişehir Gaziantep: 2 - 1

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sahasında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile aralarında hazırlık maçında karşılaştı. Ev sahibi Yeni Malatyaspor mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşma öncesinde Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya Mesut Özil'in fotoğrafının da bulunduğu 'Seninleyiz, ırkçılığa hayır' yazılı tişörtle çıktı.

Ligin başlamasına sayılı günler kala transferlerin bir kısmını tamamlayan Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 53'üncü dakikada Danijel Aleksic ve 89'uncu dakikada Michael Pereira atarken, konuk Gazişehir Gaziantep'in karşılaşmadaki tek golünü ise 49'uncu dakikada penaltıdan Rydell Poepon kaydetti.

Geçen sezon TFF 1'inci Lig'den, Süper Lig'e yükselen Malatyaspor, 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya stadında ilk kez hazırlık maçı yaptı. Yaklaşık 2 bin taraftarın izlediği maç Yeni Malatyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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