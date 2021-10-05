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Yeni Malatyaspor'da Çağdaş Atan sesleri! Her konuda anlaşma sağlandı

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Yeni Malatyaspor'da Çağdaş Atan sesleri! Her konuda anlaşma sağlandı

Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Çağdaş Atan getiriliyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Alanyaspor'u çalıştıran genç hoca ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de üst üste 5 mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekibin kısa süre önce Alanyaspor'la yolları ayıran Çağdaş Atan'la anlaştığı öğrenildi.

ÇAĞDAŞ ATAN, ALANYASPOR'DA 1.51 PUAN ORTALAMASI YAŞADI

A Spor'da yer alan habere göre; 41 yaşındaki teknik adam ile kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalanacak. Çağdaş Atan, 28 Haziran 2019-15 Ocak 2020 tarihlerinde Malatyaspor'da Sergen Yalçın'ın ekibinde Murat Şahin ile birlikte yardımcı antrenör olarak görev almıştı. 2020/21 sezonunda ilk teknik direktörlük deneyimini Alanyaspor 'da yaşayan genç teknik adam, Akdeniz ekibinde çıktığı 47 maçta 21 galibiyet, 8 beraberlik, 18 mağlubiyet almış ve 1.51 puan ortalaması yakalamıştı.

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Haber: Yeni Malatyaspor'da Çağdaş Atan sesleri! Her konuda anlaşma sağlandı - Haberler Spor
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