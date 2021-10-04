Ali Koç, 'Yeni forvetleri nasıl buldunuz?' sorusuna verdiği cevapla kahkahaya boğdu - Haberler Spor
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Ali Koç, "Yeni forvetleri nasıl buldunuz?" sorusuna verdiği cevapla kahkahaya boğdu

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Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, dördüncü maçında suskunluğunu bozan Berisha'nın performansıyla ilgili soruya çarpıcı bir cevap verdi. Koç, "Ne hikmetse bize santrfor gelenlerin hep böyle, talihsiz yani. Bizden gidiyorlar açılıyorlar. Bunu ne ile açıklayacağım bilmiyorum. Berisha çok zeki bir oyuncu" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, takımın yeni santrforu Mergim Berisha hakkında yöneltilen soruya dikkat çeken bir cevap verdi. Uzun yıllardır forvetlerden verim alamayan Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç da bu durumdan yakındı.

İşte Koç'un açıklamaları:

"Yeni transferlerimizden daha çok beklentimiz var. Sistem oturdukça iyi olacaklar. Ne hikmetse Fenerbahçe'ye santrfor olarak gelenler, talihsiz yani. Bizden gidiyorlar açılıyorlar. Berisha çok zeki bir oyuncu, Rossi zeki bir oyuncu. Hocamızın istediği zeki, pırpır oyuncular. Hocamızın istediği özellikler bu iki oyuncuda da var."

Ali Koç,
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Haber: Ali Koç, 'Yeni forvetleri nasıl buldunuz?' sorusuna verdiği cevapla kahkahaya boğdu - Haberler Spor
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