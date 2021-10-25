Yedek kulübesindeki sohbette kahkahalara boğuldular! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın o anları büyük ilgi çekti - Haberler Spor
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Yedek kulübesindeki sohbette kahkahalara boğuldular! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın o anları büyük ilgi çekti

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde Fatih Terim ve Sergen Yalçın arasında koyu bir sohbet gerçekleşirken, kahkahalar havada uçuştu. O anlara ait görüntüler iki takım taraftarlarının da ilgisini çekerken, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş- Galatasaray mücadelesi öncesinde Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın koyu sohbeti büyük ilgi çekti.

KAHKAHALARA BOĞULDULAR

Geçen derbide Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ın yanağını sıkması uzun süre gündem olmuştu. İki isim bu sefer de samimi sohbetleriyle dikkat çekti. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılıların yedek kulübesine giden Yalçın, Terim'in yanında uzun bir süre oturdu ve sohbet etti. İkilinin kahkahalarla güldüğü anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Yedek kulübesindeki sohbette kahkahalara boğuldular! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın o anları büyük ilgi çektiGörüntü: beIN Sports

Yedek kulübesindeki sohbette kahkahalara boğuldular! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın o anları büyük ilgi çektiGörüntü: beIN Sports

Yedek kulübesindeki sohbette kahkahalara boğuldular! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın o anları büyük ilgi çektiGörüntü: beIN Sports

Yedek kulübesindeki sohbette kahkahalara boğuldular! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın o anları büyük ilgi çektiGörüntü: beIN Sports

Yedek kulübesindeki sohbette kahkahalara boğuldular! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın o anları büyük ilgi çekti
Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
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