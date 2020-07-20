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Spor yazarları, Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu yorumladılar

Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenerek 2019/20 sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'in zaferini değerlendiren ünlü spor yazarları, turuncu-lacivertli takımın şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğini ve istikrarlarıyla zafere ulaştıkları noktalarında birleştiler.

Spor yazarları, Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu yorumladılar
20.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:15

Ünlü spor yazarları, Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenerek tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşan Medipol Başakşehir'in zaferini yorumladılar.

İşte yazarların yorumları;

ŞANSAL BÜYÜKA: ANASININ AK SÜTÜ GİBİ

Başakşehir "Yıkıla-yıkıla" ayakta kalmayı öğrendi. Başakşehir "kaçıra-kaçıra" şampiyon olmayı öğrendi. Başakşehir'in "Anasının ak sütü" gibi helal olan şampiyonluğu, sadece bu sezonun değil, son üç yılın eseridir. Başakşehir, şampiyonluk maçında da en iyi oyunlarından birini oynamadı. Ama Kayseri'nin orta alanda belki de daha etkili göründüğü maçta, sağlam duruşu ve kalitesiyle istediğini aldı. Zaten, Başakşehir maçı oynanırken, Başakşehir'den önce Trabzonspor aldığı yenilgi ile Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan etti.

En büyük zafer hiç düşmemek değil, her düştüğünde kalkabilmektir. Başakşehir zirve yolunda çok düştü. Asla pes etmedi, asla vazgeçmedi... Her düştüğünde daha güçlü ayağa kalktı. Yüreğini-emeğini ortaya koydu. İnatla, ısrarla, sabırla, akılla yolun sonuna varıp şampiyonluğu yakaladı. Bu şampiyonluğa saygı duyuyorum.

AHMET ÇAKAR: HAK ETTİLER

Dünkü şampiyonluğun en önemli ispatı 87. dakikadır... Maçın bitmesine 3-5 dakika kala Napoli'de oynamış Gökhan İnler ile Real Madrid'de oynamış Robinho yedek oyuncu olarak oyuna girmek için kenardalarsa söylenecek fazla bir şey yok. Doğru transferler, çok pahalı olmayan transferler ve camia bile olamamış bir takımın şampiyonluğu... Belki hakem hatalarından en az etkilenen takım oldular. Rakipleri başta Trabzonspor olmak üzere zaman zaman hakem hatalarından muzdarip oldular ama dün Başakşehir hak etti demek durumundayız.

Mevkiilerine baktığımızda kim ne derse desin Türkiye'nin en iyi kadrosu... 10 yıllık mazileri var. Sistem takımı oldular, rahat rahat oynadılar... Hiçbir oyuncu uzak ara yıldızlaşmadı ama sistem istikrarı şampiyonluğu getirdi. Bu şampiyonlukta her oyuncunun katkısı var ama ben Demba Ba derim.

ATTİLA GÖKÇE: 4 YILLIK ÖYKÜ, TARİH OLDU

Süper Ligimizin şampiyonu belli: Başakşehir. Belki tarihleri yok, dört yıldan beri yazdıkları başarı öyküsü var. O öykü şimdi tarih oldu. Milyonlarca taraftarı da yok… Ama tüm Türkiye'nin saygısını ve takdirini kazanan bir kulüp ve takımı var. Onlar paraları batıran, har vurup harman savuran kabahatlerin sahibi de değiller. Kar amacıyla kurulmayan, karını sürekli sermayeye katan bir kulüp örneği sergiliyorlar.

Dahası da var. Futbolumuzun yerli yabancı emektarlarına kucak açmış bir kulüp Başakşehir... Emre Belözoğlu'ndan Arda'ya, Demba Ba'ya, Mert Günok'tan Mehmet Topal'a kadar. Hepsine de ikinci bahar fırsatı sundular. Bir sığınma limanı oluşturdular. Bunlar da saygıyı hak etmiyor mu? Bir de kadirbilir bir tarafları var: Zirve mücadelesine yıllarca emek vermiş Abdullah Hoca'nın portresini de koymuşlar. Az şey mi bu? Bravo Başkan Gümüşdağ... Alkışlar sana Okan hocam. Altıncı şampiyonumuza selam!

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