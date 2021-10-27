West Ham - Manchester City ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? West Ham - Manchester City maçı şifresiz mi?

İngiltere Lig Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi West Ham - Manchester City maçı şifresiz mi? West Ham - Manchester City maçı hakemi kim? West Ham - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

WEST HAM - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

West Ham - Manchester City, İngiltere Lig Kupası maçı, 27.09.2021 Çarşamba bugün saat 22.30'da oynanacak.

WEST HAM - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

West Ham - Manchester City maçı BeinSport'tan yayınlanacak.

WEST HAM - MANCHESTER CİTY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

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