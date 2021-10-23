Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ebru Kaya, Recep KarakoçGalatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Esra Demirkıran, Nilay Karaağaç, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak)Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza...
AYDIN (AA) - Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Recep Karakoç
Galatasaray HDI Sigorta : İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Esra Demirkıran, Nilay Karaağaç, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Heyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Fatma Şekerci, Adams, Merve Atlıer)
Setler: 25-20, 16-25, 25-20, 22-25, 15-9
Süre: 135 dakika (27, 26, 33, 33, 16)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla Galatasaray, 4. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı Dynavit ise 2. yenilgisini yaşadı.