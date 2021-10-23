SARIYER, İSTANBUL (AA) - Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çildir

Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Hande Naz Şimşek, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Ada Germen, Tuna Aybüke Çetinay, Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Pelin Eroktay, Chatchu-on)

Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Merve Nezir, Gerasymova (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Yasemin Özel, Ceren Karagöl, Selin Navruz)

Setler: 25-21, 19-25, 18-25, 25-11, 15-12

Süre: 162 dakika (33, 35, 33, 29, 32)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Sarıyer Belediyespor, konuk ettiği Karayolları'nı 3-2 yendi.

Bu sonuçla Sarıyer Belediyespor, 3. galibiyetini elde etti. Karayolları ise 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.