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Voleybol: Misli.com Sultalar Ligi

AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultalar Ligi

Salon: Vakıfbank Spor SarayıHakemler: Tuncay Sevim, Uğur AteşVakıfBank: Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Cansu Özbay (Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Buket Gülübay)Bolu Belediyespor: Burcu Şentürk, Naz Kambur, Ceren Baysal, Havlickova, Elif Uzun, Kharchenko...

BOLU (AA) - Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Tuncay Sevim, Uğur Ateş

VakıfBank: Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Cansu Özbay ( Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Buket Gülübay )

Bolu Belediyespor: Burcu Şentürk, Naz Kambur, Ceren Baysal, Havlickova, Elif Uzun, Kharchenko (Özlem Güven, Irmak Gökçen, Çağla Salih, Dilara Yergün, Dilara Bağcı, Ece Kozdere, Şeyma Öztürk)

Setler: 25-19, 25-20, 25-17

Süre: 73 dakika (25, 25, 23)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. hafta maçında VakıfBank, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.

AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri
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