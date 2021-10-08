Voleybol: Haftanın programı
AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde yeni sezon bu hafta oynanacak maçlarla başlayacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde yeni sezon bu hafta oynanacak maçlarla başlayacak.
Liglerde haftanın programı şöyle:
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
14.00 Bingöl Solhanspor-Yeni Kızıltepespor (Merkez Karşıyaka)
10 Ekim Pazar:
14.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
14.00 Cizre Belediyespor- Fenerbahçe HDI Sigorta (Şırnak)
15.00 Spor Toto-Halkbank (Başkent Voleybol)
15.00 Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor (Ali Yücel)
17.00 Galatasaray-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün:
16.00 Bolu Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Karaçayır)
Yarın:
13.00 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Cengiz Göllü)
13.00 VakıfBank-Yeşilyurt (VakıfBank Spor Sarayı)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-PTT (Burhan Felek Vestel)
15.00 Mert Grup Sigorta-Karayolları (Başkent Voleybol)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.00 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)