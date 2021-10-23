Voleybol Erkekler 1. Lig
AA / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor
Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Kayseri Melikgazi Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.
MALATYA (AA) - Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Kayseri Melikgazi Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçta İsmail Türkoğlu ve Nazmi Zeren hakem ikilisi görev yaptı.
Kayseri Melikgazi Belediyespor, müsabakanın setlerini 25-21, 25-12 ve 25-19 alarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.???????
AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor Haberleri