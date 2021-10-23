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Voleybol Erkekler 1. Lig

AA / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor
Voleybol Erkekler 1. Lig

Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Kayseri Melikgazi Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

MALATYA (AA) - Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Kayseri Melikgazi Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçta İsmail Türkoğlu ve Nazmi Zeren hakem ikilisi görev yaptı.

Kayseri Melikgazi Belediyespor, müsabakanın setlerini 25-21, 25-12 ve 25-19 alarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.???????

Voleybol Erkekler 1. Lig

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor Haberleri
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