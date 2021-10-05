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Vefat eden gazeteci Ali Öcal için Ankara'da tören düzenlendi

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Vefat eden gazeteci Ali Öcal için Ankara'da tören düzenlendi

Vefat eden gazeteci Ali Öcal için Ankara'da 19 Mayıs Dış Sahalar'da tören düzenlendi.

ANKARA (AA) - Vefat eden gazeteci Ali Öcal için Ankara'da 19 Mayıs Dış Sahalar'da tören düzenlendi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybeden, Ankara basının önemli isimlerinden, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Üyesi Ali Öcal için düzenlenen törene, Ankara'nın profesyonel ve amatör kulüplerinin yetkilileri, spor federasyonlarının yöneticileri, amatör sporcular, iş ve siyaset dünyasından yüzlerce kişi katıldı.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, törende yaptığı kısa konuşmada göz yaşlarına hakim olamayarak, "Kendisiyle 22 yıldır abi-kardeş ilişkimiz var. Bu camiaya girmemde kabullenmemde çok emeği olmuştur. Allah rahmet eylesin." dedi.

Ali Öcal'ın cenazesi, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde, bugün ikindi vakti Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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