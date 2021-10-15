Tartışmalara noktayı koyacak! İleri ofsayt teknolojisi gelecek sezondan itibaren kullanılmaya başlanıyor
FIFA'nın "Futbol hakemliğindeki yeni büyük gelişme" olarak adlandırdığı ileri ofsayt teknolojisi gelecek sezondan itibaren kullanılmaya başlanacak. VAR sisteminin de çare olamadığı ofsayt kurallarında tam bir doğruluğa ulaşmayı hedefleyen futbolun patronları, yeni sistemin teknolojik altyapısını da hazırladı. Ofsayt kararında önde olan oyuncu ile topun ayaktan çıktığı anların tespiti için; kamera sistemlerinden gelecek video verilerin yanı sıra sensör teknolojisinden de yararlanılacak.
Yan hakemlerin kaldırdıkları bayraklar yeterli olmayınca devreye sokulan VAR sistemi de ofsayt tartışmalarını bitirmeye yetmeyince bu kez ilerdeki oyuncuyu tespit etmek için otomatik bir uygulama devreye sokulacak. Böylece ofsayt kararlarında tam bir doğruluğa ulaşılabilmesi sağlanacak.
YENİ SİSTEM TARTIŞMALARA NOKTA KOYACAK
FIFA Geliştirme Direktörü Arsene Wenger tarafından ' Futbol hakemliğindeki yeni büyük gelişme' denilerek gelecek yıl kullanılmaya başlanacağı açıklanan 'İleri ofsayt teknolojisi', pozisyonları otomatik tespit ederek karar oluşturacak. FIFA tarafından düzenlenen özel maçlarda sahada test edilen yeni sistemin tartışmalara nokta koyması ve 2022 Dünya Kupası'na yetiştirilmesi hedefleniyor.
TEKNOLOJİK ALTYAPISI DA OLUŞTURULDU
FIFA'nın uygulamaya koyacağı yeni sistemin teknolojik altyapısı da oluşturuldu. Ofsayt kararında önde olan oyuncu ile topun ayaktan çıktığı anların tespiti için; kamera sistemlerinden gelecek video verilerin yanı sıra sensör teknolojisinden alınan veri izlemeleri de işlenecek.
FIFA yeni sistemi, VAR teknolojisinde de birlikte çalıştığı ve sanal ofsayt çizgisinin sertifikasyonuna sahip teknoloji tedarikçisine yaptırdı.