Kaset şantajı davasında Benzema'ya cezaevi yolu göründü

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena'ya şantaj yapıldığı suçlamasıyla başlayan duruşmaya Karim Benzema katılmadı. Versailles Ceza Mahkemesi, Benzema hakkında 10 ay tecilli hapis ve 75 bin euro para cezası istedi.

4 KİŞİYE HAPİS İSTEMİ

Aynı davada yargılanan 4 kişiden olayın kilit ismi olarak kabul edilen Mustafa Zouaoui için 4 yıl hapis ve 15 bin avro para cezası, Valbuena'nın telefonunda videoyu alan Axel Angot için 18 ay hapis ve 15 bin avro para cezası, şantajda aracı olan Younes Houass ve Karim Zenati için 18'er ay hapis ve 5'er bin avro para cezası talep edildi.

5 YIL ALABİLİR

L'Equipe'in haberine göre; gerçekleşen davada Benzema suçlu bulunması halinde beş yıla kadar hapis ve 75 bin avro para cezası istemiyle karşı karşıya kalabilir.

VALBUENA GELDİ

Duruşmaya Mathieu Valbuena katıldı, Karim benzema gelmedi. Fransız basınında Benzema'nın duruşmamaya katılmamasının daha ağır sonuçlar doğurabileceği yazıldı. Valbuena, "Benzema'nın gelmesi bekledim" dedi.

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