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Üstündağ'a hemşeri desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Üstündağ'a hemşeri desteği

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığına yeniden seçilen Akif Üstündağ'a Malatya'dan tebrik yağıyor.

MALATYA (İHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığına yeniden seçilen Akif Üstündağ'a Malatya'dan tebrik yağıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığına Malatyalı olan Akif Üstündağ 5. Olağan Genel Kurula tek aday olarak katıldı ve delegeler tarafından yeniden başkanlık görevine getirildi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ın da delege olarak oy kullandığı seçim sonunda, hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kayhan, "Akif Başkanımız Malatya'mızın bir değeri. Bu tarihi günde başkanımızın yanında olmak bizi çok mutlu etti. Hayırlı olsun" dedi.

Bu arada, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığına yeniden seçilen Akif Üstündağ'a Malatya'daki hemşerileri spor taban birlikleri ile sivil toplum kuruluşlarından tebrik mesajlarının yoğun olarak gönderildiği öğrenildi. - MALATYA

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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