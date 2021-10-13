Ünlü isimler sağlıklı yaşam için Turkcell Platinum Park'ta buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlü isimler sağlıklı yaşam için Turkcell Platinum Park'ta buluştu

AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
Ünlü isimler sağlıklı yaşam için Turkcell Platinum Park'ta buluştu

Turkcell Platinum, Turkcell Platinum Park'ta düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam ve Spor' etkinliği ile ünlü isimlerle bir araya geldi.

Turkcell Platinum, Turkcell Platinum Park'ta düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam ve Spor' etkinliği ile ünlü isimlerle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Platinum'un ayrıcalıklarla dolu dünyası sağlıklı yaşam ve spor içerikleri ile zenginleşiyor. Bu kapsamda hayata geçen yeni faydaları koçluğunu oyuncu Ayşe Tolga'nın üstlendiği sağlıklı yaşam ve spor etkinliği ile tanıtıldı.

Sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü ismin bir araya geldiği etkinliğe aralarında Ebru Şallı, Aslıhan Koruyan Sabancı, Mirela Cerica, Petek Ertüre, Nergis Pekuysal, Dila Bulut ve Nida Bozkurt gibi birçok isim katıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Turkcell Platinum'a sağlıklı yaşam ve spor ile ilgili çok özel ayrıcalıklar ve fırsatlar ekledik. Yeni eklediğimiz 'Kazandıran Adımlar' ve 'Kazandıran Rotalar' kurguları ile müşterilerimizin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını pekiştirmeye katkı sağlamak istiyoruz. Bizi bu özel günde yalnız bırakmayan tüm isimlere teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre ayrıca, ünlü isimler Turkcell Platinum Park'ta düzenlenen etkinlik kapsamında ilk olarak kendileri için özel hazırlanan rotada doğa yürüyüşü yaparak temiz havanın keyfini çıkardı. Parkurda keyifli bir yürüyüş yapan ünlüler ardından sağlıklı yemek atölyesine katılarak birbirinden özel tarifleri öğrenme ve tadım yapma şansına sahip oldu.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İdo Tatlıses Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Mehmet Ali Erbil Tamer Karadağlı
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ünlü isimler sağlıklı yaşam için Turkcell Platinum Park'ta buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 11:04:45. #1.13#