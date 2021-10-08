Ufuk Sarıca: Ayaklarımız yere basmalı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 2'de 2 yaparak başlayan, Şampiyonlar Ligi'ndeki grup aşamasına Hapoel Jerusalem galibiyetiyle giren Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, yükselen beklentiler için, "Henüz şampiyonluk konuşmak için çok erken" açıklamasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yaptıklarını, grupta çok önemli transferler yapan ciddi bir rakip Hapoel Jerusalem'i yenmenin önemli bir iş olduğunun altını çizen Sarıca, "Seyir zevki yüksek, iniş ve çıkışların yaşandığı bir karşılaşma oldu ve sonunda vazgeçmeden kazanmasını bildik. Tabi ki son saniyede Bonzie Colson'un atışı çok önemliydi. Bonzie'nin buradaki becerisi müthişti ama oraya kadar da bütün takım olarak maçı bırakmadan galibiyete olan inancımız müthişti" dedi.

"Baktığımız zaman Türkiye Ligi'nin tartışmasız en geniş ve en iyi kadrosuna karşı mücadele edeceğiz. Anadolu Efes yine Euroleague'de şampiyonluğun en büyük adayı. Zor bir maç olacak. Her zaman söylüyoruz, biz kimseden çekinmiyoruz. Ama kazanmak için bütün maçı akıllı ve iyi oynamak gerekli. Anadolu Efes gibi bir takımı yenmek için herkesin en üstün performansını sahaya yansıtması gerekiyor. Takımca iyi durumdayız, moralliyiz sonuçta çok çetin ve sert bir maç oynayacağız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."