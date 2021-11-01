TYF 2021 Laser Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Laser 4.7, Radial ve Standard TYF 2021 Laser Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda laser standard genel kategorisinde Fenerbahçe Doğuş'tan Berkay Abay birinci, aynı kulüpten Yiğit Yalçın Çitak ikinci, Galatasaray'dan Umut Efe Alpkoçak üçüncü oldu.

Laser radial genelde ise ilk 3 sıra Galatasaray'dan Ecem Güzel, aynı kulüpten Umut Eyriparmak ve Karşıyaka'dan Derin Baytur'dan oluştu.

Laser 4.7 genelde ise ferdi olarak yarışan Tan Onat Öğütçü birinciliği, İstanbul Yelken'den Bulut Çanakçı ikinciliği, Teos Yat ve Yelken'den Mustafacan Öztuncel üçüncülüğü elde etti.

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