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TVF Erkekler 1. Ligi'nde 2021-2022 sezonu başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TVF Erkekler 1. Ligi'nde 2021-2022 sezonu başladı

Develi Belediyespor ve Melikgazi Belediyespor 2021-2022 sezonuna galibiyetle başladı.

Develi Belediyespor ve Melikgazi Belediyespor 2021-2022 sezonuna galibiyetle başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri ekipleri Develi Belediyespor ile Melikgazi Belediyespor ligin ilk maçlarını sahalarında oynadı. Develi Belediyespor, Ankara ekibi Maliye İhtisas takımını 3-0 ile geçerken, Melikgazi Belediyespor ise Şanlıurfa Belediyespor'u 3-0'lık setlerle geçmeyi başardı. Sezona galibiyetle başlayan iki takım ligin 2. haftasında deplasmanda sahaya çıkacak. Melikgazi Belediyespor ligin ilk haftasını lider olarak tamamlarken, Develi Belediyespor ise ikinci olarak tamamladı. Erkekler 1.Lig B Grubunda 1.Hafta sonuçları şu şekilde;

Develi Belediyespor-Maliye İhtisas: 3-0

Melikgazi Belediyespor-Şanlıurfa Belediyespor: 3-0

Malatya B.Şehir Belediyespor- Dürümle TED Ankara Kolejliler: 1-3

Akkuş Belediyespor-Hatay Erzin Yeşilkent Spor: 3-0

Haliliye Belediyespor-Türşad: 1-3

Hatayspor-Niksar Belediyespor: 3-1 - KAYSERİ

TVF Erkekler 1. Ligi'nde 2021-2022 sezonu başladı

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