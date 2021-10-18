TVF Erkekler 1. Ligi'nde 2. hafta tamamladı

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor ve Melikgazi Belediyespor, ligin 2.haftasında deplasmanda oynadıkları maçları kaybettiler.

TVF Erkekler 1. Lig B Grubu Kayseri ekipleri Develi Belediyespor ile Melikgazi Belediyespor, ligin ikinci maçlarını deplasmanlarda oynadı. Develi Belediyespor, deplasmanda Bitlis ekibi Türşad takımına 3-2 kaybederken, Melikgazi Belediyespor ise Dürümle Ted Ankara Kolejliler'e 3-0 mağlup oldu. Sezona galibiyetle başlayan iki takım ligin 2. haftasında aldıkları mağlubiyetle ligdeki ilk mağlubiyetlerini aldılar. Erkekler 1. Lig B Grubunda 2. hafta sonuçları ise şu şekilde;

Dürümle TED Ankara Kolejliler - Melikgazi Belediyespor: 3-0

Türşad - Develi Belediyespor: 3-2

Maliye İhtisas - Malatya B.Şehir Belediyespor: 3-1

Şanlıurfa Belediyespor- Akkuş Belediyespor: 0-3

Erzin Yeşilkent Spor - Hatayspor: 1-3

Niksar Belediyespor - Haliliye Belediyespor: 3-2 - KAYSERİ

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