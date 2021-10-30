Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi Açıklaması - Haberler Spor
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Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi Açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 4. hafta müsabakaları kapsamında konuk ettiği Alanya Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

MANİSA (İHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 4. hafta müsabakaları kapsamında konuk ettiği Alanya Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A Grubunda Manisa'yı temsil eden Jeopark Kula Belediyespor, 4. hafta müsabakaları kapsamında Antalya temsilcisi Alanya Belediyespor'u konuk etti. Yeni Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede istediği performansı sergileyemeyen Jeopark Kula, 21-25, 13-25 ve 22-25'lik sek skorlarıyla rakibine mağlup oldu. - MANİSA

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi Açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi Açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi Açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi Açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi Açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi Açıklaması

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