Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi Açıklaması

MANİSA (İHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 4. hafta müsabakaları kapsamında konuk ettiği Alanya Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A Grubunda Manisa'yı temsil eden Jeopark Kula Belediyespor, 4. hafta müsabakaları kapsamında Antalya temsilcisi Alanya Belediyespor'u konuk etti. Yeni Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede istediği performansı sergileyemeyen Jeopark Kula, 21-25, 13-25 ve 22-25'lik sek skorlarıyla rakibine mağlup oldu. - MANİSA