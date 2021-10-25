Tenis Federasyonu başkan adayı Osman Tural projelerini anlattı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen Tural, güven duyulan, ortak karar alınan, ilke ve standartları olan bir federasyon hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "Türk tenisinin, güven, şeffaflık, ulaşılabilirlik, açık ve çok yönlü iletişim, birleştiricilik gibi farklı birçok konuda ihtiyaçlarının olduğunu görmekteyiz" dedi.