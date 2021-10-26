Türkiye'nin tek solo alpinisti Erdek Cennet, Akdağ'ın zirvesine tırmandı

SAMSUN (İHA) - Türkiye'nin ilk solo alpinisti Erdek Cennet, '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı' projesi kapsamında 42. zirve Akdağ'a tırmanarak gördü.

'81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı' projesi kapsamında Türkiye'nin ilk solo alpinisti Erdek Cennet, Akdağ'a tırmandı. Yaptığı tırmanışla ilgili bilgi veren Erdek Cennet, "Projem kapsamında 42. il Samsun 42. zirve Akdağ'a solo olarak tırmandım. Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan bu dağ kış turizmi için de harika bir yer. Akdağ'ın, Ladik'teki uzantısındaki en yüksek noktası olan 1764 metredeki tırmanışımı başarıyla gerçekleştirdim. Tırmanışımı gerçekleştirirken zirveye yakın olan Gürcü Gölü, ayrıca Ladik Gölü manzarasını seyretmek inanılmazdı. Meşe ormanları burayı eşsiz kılıyor. Ayrıca Akdağ'da, göçmen kuşların göç yolu rotası var. Her türlü zorluk derecesinde dağcılık ve doğa sporları rotaları da var. Buradan doğan Ladik Akdağ suyu kaynağından içmek muhteşemdi. Rota boyunca ilerlerken dağ manzarasının yanı sıra bu bölgeye özgü endemik bitkileri sonbaharın renklerinde görebilmek, buraya özgü kuşların seslerini duymak çok keyifliydi. Ben de bu zorlu tırmanışımı bir günde tamamladığım için ve tüm bu güzellikleri yerinde görebildiğim için çok mutluyum" dedi.

Erdek Cennet, kendisine rota başlangıç alanına kadar eşlik eden Türkiye Dağcılık Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Hakan Othan'a da teşekkürlerini iletti. - SAMSUN