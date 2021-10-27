Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 0 Nazilli Belediyespor: 0

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda evinde Nazilli Belediyespor ile karşılaşan BB Erzurumspor, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 sona eren karşılaşmada penaltılar sonucu rakibine 6-5 mağlup oldu.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Mehmet Ali Meteoğlu xx, Kadir Beyaz xx, Hasan Erdoğan xx

BB Erzurumspor: Göktuğ xx, Ufuk xx, Gökhan Kardeş xx, Estrela xx (Özgür dk. 114 ?), Orhan xx, Alican xx (Oltan dk. 46 xx), Emircan xx, Ahmet Canbaz xx (Malle dk. 61 xx), Rosheuvel xx (Mücahit dk. 46 xx), Shala xx (Gökhan Alsan dk. 69 xx), Olanare xx

Yedekler: Erkan, Eyüp, Ahmet Eren, Güney, Fırat

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Nazilli Belediyespor: Zekeriya xx, Mert xx, Sefa xx, Koray xx, Emre xx, Hasan Yurtseven xx (Efe dk. 86 x), Mete xx (Aytaç dk. 90+4 x), Ebu Sıddık xx (Mehmet Ersavaş dk. 74 xx), Berat xx (Mert Çapar dk. 74 xx), Hasan Demir xx, Ahmet Gökbayrak xx

Yedekler: Yunus Emre, Furkan Apaydın, Cenk, Tamer

Teknik Direktör: Kadir Kar

Goller:

Penaltılar: Gökhan Alsan, Emircan, Gökhan Kardeş, Oltan, Mücahit (BB Erzurumspor), Mert Çapar, Aytaç, Koray, Efe, Sefa, Mehmet Ersavaş (Nazilli Belediyespor)

Sarı kartlar: Gökhan Kardeş (BB Erzurumspor), Emre, Mert, Mehmet, Zekeriya (Nazilli Belediyespor) - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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