Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, Süper Lig ekibinde maça çıktı

Altay'ın ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in küçük oğlu olan 17 yaşındaki Cem, ilk heyecanını yaşadı.

Cem Özgener, A takım formasıyla ilk maçına dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Belediye Derincespor karşısında çıktı. Teknik Direktör Mustafa Denizli, Cem'i 62'inci dakikada Deniz Kadah'ın yerine oyuna aldı.

SAHA KENARINDAYDI

Alt yaş gruplarında Ay-Yıldızlı milli formayı da terleten genç orta saha oyuncusu, Altay'ın U13 takımında oynadığı 2016 yılında A takım maçlarında top toplayıcı olarak saha kenarında görev almıştı.

MİLLİ TAKIM'DA DA OYNADI

17 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Cem, U15 ve U16 Milli Takımımız'da da forma giydi. 1,86 boyundaki Cem, Milli Takım'da 9'u U16'da olmak üzere toplam 11 maça çıktı, 1 gol kaydetti

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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