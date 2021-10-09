Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'ten iki müjde Açıklaması - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'ten iki müjde Açıklaması

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'ten iki müjde Açıklaması

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, Erzurum'da gelecek yıl ağustos ayında yapılacak.

ERZURUM (AA) - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, Erzurum'da gelecek yıl ağustos ayında yapılacak. Ankara'da Eryaman'da bir arsamız var. Buraya da kamp merkezimizi ve federasyon binamızı yapacağız." dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, başkan vekili Hasan Kartal, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, TSYD Ankara Şubesi'nde basınla bir araya geldi.

İstanbul'da aralık ayında Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nı düzenleyeceklerini hatırlatan Gözgeç, "Turnuva Başakşehir'de ilk defa kullanılacak bir salonda olacak. Şampiyonayı buraya almak için gerekli bütçeyi sponsor olarak da bulduk. Gazprom'dan sponsorluk için 4 milyon 400 bin dolar alacağız. Sporculara da bu yıl ilk kez ödül dağıtımı olacak. Aynı zamanda AIBA'nın da kongresi şampiyonadan sonra İstanbul'da olacak." ifadelerini kullandı.

Türk boksu için iki müjdesinin daha olduğunu aktaran Gözgeç, şunları kaydetti:

"2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, Erzurum'da gelecek yıl ağustos ayında yapılacak. Ankara'da Eryaman'da bir arsamız var. Buraya da kamp merkezimizi ve federasyon binamızı yapacağız. Kastamonu Kadı Dağ'ında bir kamp merkezimiz var. Çok iyi bir merkez ama daha iyilerini de hak ediyoruz. Bakanımız bu projemizi destekliyor. Yeni binamızın altında mağazalar olacak. Buralardan da kira geliri elde edeceğiz. Spor salonumuz, fitness, sauna ve yüzme havuzumuz olacak. Konferans salonumuz da mevcut olacak. Federasyonumuzun binasını da oraya taşıyacağız. Uygulama projesinin ihalesi bitti. Zemin etütlerine başlandı. Bütçesi 50-60 milyon lira. Bütçeyi de sayın bakanımız onayladı. Sanırım 1 ay sonra temellerini hep berabere atarız."

Olimpiyatta Busenaz Sürmeneli'nin altın, Buse Naz Çakıroğlu'nun da gümüş madalya alarak Türkiye'de boksa olan ilginin artırdığını vurgulayan Gözgeç, "IOC, cinsiyet eşitliğine çok önem veriyor. 2024 Paris'te sıklet sayısı erkeklerin 8, kadınların 7 olacak. Kadınlarımızın böyle başarı alması da Türk boksuna ilgiyi artırdı." diye konuştu.

Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu ise kadın boksu olarak yükselişte olduklarını dile getirerek, "Önceleri daha fazla eşitsizlik yaşıyorduk. Boks, Türkiye'de erkek branşı olarak gözüktüğü için daha fazla zorluk yaşadık. Genç bir takımız. Büyüklerde müsabakaya başladığımızda fazla başarı elde edemedik. Az da olsa bu durum bir kesimi mutlu etti. Bize karşıt bir düşüncedeydiler. 2016 Rio'dan sonra bu algıyı kırmaya başladık, Tokyo'da da zirvesi oldu. Karşıt olanlardan 'Siz bu sporu daha iyi yapıyorsunuz.' cümlelerini duymaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'ten iki müjde Açıklaması

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'ten iki müjde Açıklaması

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'ten iki müjde Açıklaması

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'ten iki müjde Açıklaması

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

 A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

 Güç ünitesini değiştiren Hamilton, 10 sıra ceza aldı

Güç ünitesini değiştiren Hamilton, 10 sıra ceza aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Burak Sergen İdo Tatlıses İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'ten iki müjde Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 14:38:09. #1.13#