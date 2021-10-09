Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'ten iki müjde Açıklaması

ERZURUM (AA) - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, Erzurum'da gelecek yıl ağustos ayında yapılacak. Ankara'da Eryaman'da bir arsamız var. Buraya da kamp merkezimizi ve federasyon binamızı yapacağız." dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, başkan vekili Hasan Kartal, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, TSYD Ankara Şubesi'nde basınla bir araya geldi.

İstanbul'da aralık ayında Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nı düzenleyeceklerini hatırlatan Gözgeç, "Turnuva Başakşehir'de ilk defa kullanılacak bir salonda olacak. Şampiyonayı buraya almak için gerekli bütçeyi sponsor olarak da bulduk. Gazprom'dan sponsorluk için 4 milyon 400 bin dolar alacağız. Sporculara da bu yıl ilk kez ödül dağıtımı olacak. Aynı zamanda AIBA'nın da kongresi şampiyonadan sonra İstanbul'da olacak." ifadelerini kullandı.

Türk boksu için iki müjdesinin daha olduğunu aktaran Gözgeç, şunları kaydetti:

"2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, Erzurum'da gelecek yıl ağustos ayında yapılacak. Ankara'da Eryaman'da bir arsamız var. Buraya da kamp merkezimizi ve federasyon binamızı yapacağız. Kastamonu Kadı Dağ'ında bir kamp merkezimiz var. Çok iyi bir merkez ama daha iyilerini de hak ediyoruz. Bakanımız bu projemizi destekliyor. Yeni binamızın altında mağazalar olacak. Buralardan da kira geliri elde edeceğiz. Spor salonumuz, fitness, sauna ve yüzme havuzumuz olacak. Konferans salonumuz da mevcut olacak. Federasyonumuzun binasını da oraya taşıyacağız. Uygulama projesinin ihalesi bitti. Zemin etütlerine başlandı. Bütçesi 50-60 milyon lira. Bütçeyi de sayın bakanımız onayladı. Sanırım 1 ay sonra temellerini hep berabere atarız."

Olimpiyatta Busenaz Sürmeneli'nin altın, Buse Naz Çakıroğlu'nun da gümüş madalya alarak Türkiye'de boksa olan ilginin artırdığını vurgulayan Gözgeç, "IOC, cinsiyet eşitliğine çok önem veriyor. 2024 Paris'te sıklet sayısı erkeklerin 8, kadınların 7 olacak. Kadınlarımızın böyle başarı alması da Türk boksuna ilgiyi artırdı." diye konuştu.

Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu ise kadın boksu olarak yükselişte olduklarını dile getirerek, "Önceleri daha fazla eşitsizlik yaşıyorduk. Boks, Türkiye'de erkek branşı olarak gözüktüğü için daha fazla zorluk yaşadık. Genç bir takımız. Büyüklerde müsabakaya başladığımızda fazla başarı elde edemedik. Az da olsa bu durum bir kesimi mutlu etti. Bize karşıt bir düşüncedeydiler. 2016 Rio'dan sonra bu algıyı kırmaya başladık, Tokyo'da da zirvesi oldu. Karşıt olanlardan 'Siz bu sporu daha iyi yapıyorsunuz.' cümlelerini duymaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.