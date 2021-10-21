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Türk futbolunda son 20 yılda 14 MHK görev aldı

AA / Serdal Kalaycı - Haberler | Spor
Türk futbolunda son 20 yılda 14 MHK görev aldı

Türk futbolunda son dönemde yapısı ve yönetimi tartışılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) son 20 yılda yaşanan sık başkan ve yönetim değişiklikleri dikkati çekiyor.

Türk futbolunda son dönemde yapısı ve yönetimi tartışılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) son 20 yılda yaşanan sık başkan ve yönetim değişiklikleri dikkati çekiyor.

Özellikle Süper Lig maçlarındaki hakem performanslarının tartışılmasından sonra Kulüpler Birliği Vakfı, MHK'nin yapısında değişikliğe gidilmesiyle ilgili TFF ile görüşme yürütüyor. İki kurum, MHK'nin yeniden organize edilmesiyle ilgili çalışmalara başladı.

Yaşanan son gelişmeler, gözlerin MHK'nin yapısına ve son 20 yılında görev yapan başkanlara çevrilmesine neden oldu. Buna göre Türk futbolunda son 20 yıllık süreçte MHK yönetimleri 14 kez değişirken 10 farklı isim başkanlık yaptı.

Söz konusu süreçte 2000 yılından bu yana Bülent Yavuz, Sabri Çelik (2), Ufuk Özerten, Mustafa Çulcu, Hilmi Ok, Oğuz Sarvan, Yusuf Namoğlu (3), Zekeriya Alp (2), Kuddusi Müftüoğlu, Serdar Tatlı, Türk hakemlerini yöneten isimler oldu. Son 20 yıl MHK'yi yöneten başkanlardan Yusuf Namoğlu 3, Sabri Çelik ile Zekeriya Alp ikişer farklı dönemde görev aldı.

MHK'de 66 üye

Bu dönemde 14 farklı MHK yönetiminde toplamda 66 üye görev aldı.

Merkez Hakem Kurulunda üyelik yapan isimlerden 29'u birden farklı yönetime girdi. Alican Lakot, Turgay Güdü, Hikmet Öksüzoğlu, Metin Tokat, Ünsal Çimen ve Zihni Aksoy, 14 dönemin 4'ünde yönetimde bulundu.

Liste

Son 20 yılda TFF başkanlarına göre oluşan MHK'ler ve yönetimleri şöyle:

TFF BaşkanıBaşkanDönemGünYönetim
Haluk UlusoyBülent Yavuz16 Haziran 2000-22 Temmuz 20044 yıl 36 günSabri Çelik, Serdar Çakır, Erdoğdu Diyadin, Mevlüt Güzel, Necdet Erdilek, Taner Yalçındağ, Erdoğan Çamlıyurt, Mahmut Çetiner
Levent BıçakçıSabri Çelik23 Temmuz 2004-5 Mayıs 2005286 günMuhittin Boşat, Necmi Temizel, Mevlüt Güzel, Murat Ilgaz, Alican Lakot, Mahmut Çetiner, Ali Kunak, Salih Türktunç
Levent BıçakçıUfuk Özerten5 Mayıs 2005-23 Ocak 2006263 günYüksel Okçuoğlu, Oğuz Sarvan, Gazanfer Doğu, Ahen Tüzün, Nihat Güner, Osman Avcı, Abdurrahman Arıcı, Turgay Güdü
Haluk UlusoyMustafa Çulcu23 Ocak 2006-4 Temmuz 20071 yıl 162 günMevlüt Güzel, Ali Kunak, Fethi Heper, Ali Aydın, Orhan Erdemir, Lale Orta, Hikmet Öksüzoğlu, Hatip Çopur
Haluk UlusoyHilmi Ok7 Temmuz 2007-13 Şubat 2008224 günSabri Çelik, Taner Yalçındağ, Serdar Tatlı, Hikmet Öksüzoğlu, Onur Sorguç, Sürhat Müniroğlu, Fethi Heper, Hatip Çopur
Hasan DoğanOğuz Sarvan14 Şubat 2008-29 Haziran 20113 yıl 135 günYüksel Okçuoğlu, Zihni Aksoy, Osman Avcı, Ünsal Çimen, Turgay Güdü, Galip Bitigen, Osman Erdal Fırat, Adnan Şeker
Mehmet Ali AydınlarYusuf Namoğlu30 Haziran 2011-27 Şubat 2012242 günMetin Tokat, Bedri Dölkeleş, İlhami Kaplan, Yavuz Karaozan, Zihni Aksoy, Alican Lakot, Galip Bitigen, Yahya Diker
Yıldırım DemirörenZekeriya Alp29 Şubat 2012-16 Aralık 20142 yıl 290 günYüksel Okçuoğlu, Seyfi Gözaydın, Saadettin Güler, Ünsal Çimen, Hamza Işın, Turgay Güdü, Zihni Aksoy, Musa Soykarcı
Yıldırım DemirörenYusuf Namoğlu16 Aralık 2014-26 Haziran 2015194 günMetin Tokat, Bedri Dölkeleş, İlhami Kaplan, Erol Ersoy, İbrahim Aksoy, Kadir Tozlu, Alican Lakot, Fahir Ersoy
Yıldırım DemirörenKuddusi Müftüoğlu26 Haziran 2015-31 Temmuz 20161 yıl 35 günBünyamin Gezer, Hakan Özkan, İsmet Cengiz, Erdal Güleç, Zafer Demir, Yıldıray Aslan, Hikmet Öksüzoğlu, Sadettin Güler
Yıldırım DemirörenYusuf Namoğlu1 Ağustos 2016-14 Şubat 20192 yıl 194 günMetin Tokat, Bedri Dölkeleş, Erol Ersoy, Alican Lakot, Murat Ilgaz, Kadir Tozlu, Serdar Tatlı, Ahmet Erdoğan
Yıldırım DemirörenSabri Çelik15 Şubat 2019-4 Temmuz 2019139 günMustafa Çulcu, Muhittin Boşat, Ünsal Çimen, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi, Ferhat Gündoğdu, Nihat Mızrak, Hamza Mısır
Nihat ÖzdemirZekeriya Alp4 Temmuz 2019-20 Ağustos 20201 yıl 47 günOğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Zihni Aksoy, Turgay Güdü, Hamza Işın, Murat Ilgaz, Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin
Nihat ÖzdemirSerdar Tatlı25 Ağustos 2020--Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü
Not: Serdar Tatlı yönetiminde geçen günlerde istifa eden Metin Tokat'ın yerine Ferhat Gündoğdu getirildi.

AA / Serdal Kalaycı - Spor Haberleri
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