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Turgutluspor'da Atilla Gerin dönemi

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Spor
Turgutluspor'da Atilla Gerin dönemi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Turgutluspor'da Kazım Akgün'le yolların ayrılması sonrasında haftalardır yeni teknik direktör belirlemeyen yönetim, Atilla Gerin'de karar kıldı.

MARDİN (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Turgutluspor'da Kazım Akgün'le yolların ayrılması sonrasında haftalardır yeni teknik direktör belirlemeyen yönetim, Atilla Gerin'de karar kıldı. Kırmızı-siyahlı yönetim, kulüple anlaşıp dün Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Mardin 1969 Spor'a 2-1 mağlup olunan maça da çıkan Gerin'in imzasını resmen duyurdu. Atila Gerin, Başkan Taner Kestaneci'nin katılımıyla tesislerde düzenlenen imza töreninde kendisini Turgutluspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Atila Gerin'in ekibinde kaleci antrenörü olarak mevcut teknik ekipten Ümit Yavuz'un yer alacağı belirtildi.

Sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan Atila Gerin, imza töreni sonrası yaptığı kısa açıklamada, "Turgutluspor gibi köklü  bir camiada göreve başladığım için mutluyum. Bana bu görevi laik gören Başkan Taner Kestaneci ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik ekibim, oyuncularımız ve personelimiz ile birlikte Turgutluspor'u laik olduğu yere getirmek için çalışacağız. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. Gerin gibi tecrübeli bir hocaya takımı emanet ettikleri için mutlu olduklarını belirten Taner Kestaneci ise, "Öncelikle anlaşma iki taraf içinde hayırlı olsun. Hocamıza olan inancımız tam. Tecrübesine inanıyor ve güveniyoruz. Hep birlikte Turgutluspor'u hak ettiği yerlere getireceğiz" diye konuştu.


Turgutluspor'da Atilla Gerin dönemi

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Spor Haberleri
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