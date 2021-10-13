Trabzonspor'un kadro değerinde 41 milyon liralık düşüş

Trabzonspor'un mevcut kadro değerinde, oyuncuların güncellenen piyasa değerleri sonrası yaklaşık 41 milyon liralık düşüş yaşandı. Bordo-mavililerde 16 oyuncu değer kaybedip, 8 isim değerini korurken, sadece 5 ismin değerinde artış oldu.

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi 'Transfermarkt'ta 12 Ekim 2021 tarihinde yapılan son güncellemeye göre; Trabzonspor'da, 16 futbolcunun piyasa değerinde düşüş yaşanırken 8 isim değerini korudu. Bordo-mavililerde, sadece 5 oyuncunun değerinde artış oldu. Karadeniz ekibinin ve Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Uğurcan Çakır'ın değerinde yaşadığı 2 milyon Euro'luk kayıp sonrası Miralem Pjanic'in ardında ligin en değerli ikinci oyuncusu konumuna gerilerken, bordo-mavililerde değeri en çok artan isim ise ligde gol krallığı yarışı veren orta saha oyuncusu Bakasetas oldu. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından ligin en değerli kadrosuna sahip olan 4'üncü takım konumunda yer aldı.

Trabzonspor'da 3 milyon Euro fark ile değeri en çok artan oyuncu ise Anastasios Bakasetas oldu. Bakasetas, değerini 7 milyon Euro'dan 10 milyon Euro'ya, Edgar Ie 4.8 milyon Euro'dan 5.5 milyon Euro'ya, Berat Özdemir 3.5 milyon Euro'dan 5.5 milyon Euro'ya, İsmail Köybaşı 450 bin Euro'dan 500 bin Euro'ya, Ahmetcan Kaplan 100 bin Euro'dan 250 bin Euro'ya yükseltti. Bordo-mavililerde 5 oyuncunun değerinde toplamda 5 milyon 900 bin Euro'luk artış yaşandı.