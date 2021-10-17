Trabzonspor karşısında 10 kişi kalan Fenerbahçe'de taraftarlar çıldırdı! Maçın hakemine görülmemiş tepki var

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler Rossi'yle öne geçerken, Bakasetas'la bordo-mavililer skora dengeyi getirdi. Karşılaşmada Kim-Min Jae'nin gördüğü kırmızı kart sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı.

ALİ ŞANSALAN GÜNDEMİN ZİRVESİNE OTURDU

Min-Jae Kim, 13. dakikada Gervinho'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Güney Koreli futbolcu 9 dakika sonra da Djaniny'e yaptığı müdahale sonrası 2. sarı karttan kırmızı gördü ve oyundan atıldı. Maçın hakemi Ali Şansalan'ın kararlarına tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada ateş püskürdü. Hakemi çok sert eleştiren taraftarlar, Ali Şansalan ismini kısa süre içinde gündemin zirvesine yerleştirdi.

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